Сенатори США закликали до боротьби з фіктивними аудитами криптокомпаній

Сенатори Елізабет Воррен і Рон Уайден закликали владу вжити заходів проти «фіктивних аудитів» криптовалютних компаній. Про це йдеться у відкритому листі політиків.

На думку Воррен, таке ставлення до важливих процесів негативно позначилося на банківському секторі, включно з нещодавніми крахами Silvergate Bank, Signature Bank та Silicon Valley Bank.

«Фіктивні перевірки криптофірм вводять громадськість в оману й загрожують цілісності галузі аудитів, а також, як ми тепер знаємо, потенційно банківській та фінансовій системам», - зазначила вона.

PCAOB, підконтрольний Комісії із цінних паперів та бірж (SEC), визнав проблему перед Сенатом.

Голова ради Еріка Вільямс висловила стурбованість тим, що аудиторські фірми, за якими слідкує її організація, проводять фіктивні перевірки навіть для непідконтрольних відомству компаній.

Воррен зазначила, що влада має проявити політичний тиск і підійти до питання з більшою відповідальністю.



