Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія не може виконати військові зобов'язання перед Індією через розв'язану війну

 

Росія не може виконати зобов'язання перед Індією й поставити життєво важливі оборонні поставки через розв'язану війну проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нью-Делі стурбований тим, що війна проти України може вплинути на військові зобов'язання Росії, а заява Військово-повітряних сил (IAF) Індії є першим офіційним підтвердженням цьому.

Представник IAF повідомив парламентському комітету, що Росія запланувала "велику поставку" цього року, яка не відбудеться. Водночас представник посольства Москви заявив, що не володіє інформацією, яка б це підтвердила. "Рособоронекспорту" також наразі не надав жодної відповіді.

Найбільшою поставкою Індії були зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф", які Нью-Делі купив у 2018 році за 5,4 мільярда доларів. Три з цих систем були поставлені і ще дві очікуються. IAF залежить від Росії через постачання запчастин для своїх винищувачів Су-30МКІ і МіГ-29, які є основою військово-повітряних сил.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, на Росію припадає 8,5 мільярда доларів з 18,3 мільярда доларів, які Індія витратила на імпорт озброєнь з 2017 року.

Водночас останні десятиліття Індія прагне зменшити свою залежність від Росії й все більше дивиться на Захід, у бік Франції, США й Ізраїлю.

"IAF також поінформував парламентську комісію, що російсько-українська війна настільки вплинула на його постачання, що він скоротив свої прогнозовані капітальні витрати на модернізацію на фінансовий рік, що закінчується 31 березня 2024 року, майже на третину порівняно з попереднім фінансовим роком", - пише видання.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія, Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7665
  0,3401
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9788  0,14 0,38 38,6891  0,14 0,36
EUR 40,5367  0,13 0,32 41,6042  0,22 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес