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Данія долучиться до Європейського оборонного агентства, щоб купувати боєприпаси Україні
17:17 23.03.2023 |
Більшість депутатів у Фолькетингу (парламенті) проголосувала за вступ Данії до Європейського оборонного агентства.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DR.dk.
Це означає, що Данія тепер може брати участь у спільних з ЄС закупівлях боєприпасів для України.
"Однією з перших речей, до якої ми з данської сторони можемо приєднатися і взяти участь, буде проєкт добровільного співробітництва в рамках Оборонного агентства щодо спільної закупівлі боєприпасів для України, який щойно розпочався", - заявив виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.
Наразі Данія є єдиною з 27 країн-членів ЄС, яка не входить до складу Оборонного агентства.
На початку червня Данія на історичному референдумі після 30-річного утримання проголосувала за приєднання до спільної політики безпеки Європейського Союзу.
Без цього приєднання Данія не могла брати участь ні в Європейському оборонному агентстві, ні в постійній співпраці ЄС у військових проєктах.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен скликала референдум лише через два тижні після вторгнення Росії в Україну та після досягнення угоди з більшістю партій у парламенті.
Нагадаємо, 20 березня Рада Європейського Союзу схвалила план надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів на загальну суму 2 млрд євро.
Його мета, по-перше - це збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, запровадження спільних закупівель європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє, швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.
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