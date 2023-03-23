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АНАЛІТИКА

У Орбана заявили, що в Угорщині не арештовуватимуть Путіна

 

Угорщина не арештовуватиме президента Росії Володимира Путіна, якщо він прибуде в країну, заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш, додавши, що для цього не буде законних підстав. Про це повідомляє у четвер, 23 березня, Reuters.

Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут, створений Міжнародним кримінальним судом (МКС). Та Гуйяш пояснив свою заяву тим, що він не був вбудований в угорську правову систему. "Ми можемо посилатися на угорське законодавство і, виходячи з цього, ми не можемо заарештувати російського президента ... оскільки статут МКС не був ухвалений в Угорщині", - сказав Гуйяш.

Він додав, що уряд "не сформував позицію" щодо ордеру на арешт Путіна, який минулого тижня видав МКС. "Ці рішення не є найвдалішими, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", - сказав Гуйяш.

Ордер на арешт - безстроковий

17 березня МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна та Уповноваженої президента з прав дітей Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у військовому злочині - незаконній депортації сотень дітей з України. Суд заявив, що є достатні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність.

Путін є третім чинним президентом, щодо якого МКС видав ордер на арешт, втім він навряд чи опиниться в суді найближчим часом, зазначає Reuters. Проте, ордер довічний і означає, що він може бути заарештований, якщо поїде до будь-якої зі 123 країн, які ратифікували Римський статут.

Натомість у РФ порушили кримінальну справу щодо прокурора Каріма Хана та суддів МКС, які видали ордер на арешт Володимира Путіна.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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