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У Орбана заявили, що в Угорщині не арештовуватимуть Путіна
17:08 23.03.2023 |
Угорщина не арештовуватиме президента Росії Володимира Путіна, якщо він прибуде в країну, заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш, додавши, що для цього не буде законних підстав. Про це повідомляє у четвер, 23 березня, Reuters.
Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут, створений Міжнародним кримінальним судом (МКС). Та Гуйяш пояснив свою заяву тим, що він не був вбудований в угорську правову систему. "Ми можемо посилатися на угорське законодавство і, виходячи з цього, ми не можемо заарештувати російського президента ... оскільки статут МКС не був ухвалений в Угорщині", - сказав Гуйяш.
Він додав, що уряд "не сформував позицію" щодо ордеру на арешт Путіна, який минулого тижня видав МКС. "Ці рішення не є найвдалішими, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", - сказав Гуйяш.
Ордер на арешт - безстроковий
17 березня МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна та Уповноваженої президента з прав дітей Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у військовому злочині - незаконній депортації сотень дітей з України. Суд заявив, що є достатні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність.
Путін є третім чинним президентом, щодо якого МКС видав ордер на арешт, втім він навряд чи опиниться в суді найближчим часом, зазначає Reuters. Проте, ордер довічний і означає, що він може бути заарештований, якщо поїде до будь-якої зі 123 країн, які ратифікували Римський статут.
Натомість у РФ порушили кримінальну справу щодо прокурора Каріма Хана та суддів МКС, які видали ордер на арешт Володимира Путіна.
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