Президент Фінляндії підписав закон про вступ до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністе в четвер, 23 березня, підписав закон про вступ країни до Північноатлантичного альянсу (НАТО), повідомляє місцева медіакомпанія Yle.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен зазначив, що тепер країна завершила всі необхідні внутрішні процедури, необхідні для приєднання до НАТО, пише Reuters.

Фінський парламент схвалив законопроєкт, що дозволить країні вступити до Альянсу після ратифікації її заявки всіма 30 країнами-членами організації, 1 березня.

Заявки Фінляндії та Швеції в НАТО ще не схвалили дві країни

Парламент Швеції ухвалив аналогічний законопроєкт щодо своєї країни 22 березня. Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО торік у відповідь на війну Росії проти України.

Наразі їхні заявки не ратифікували Туреччина та Угорщина. Перша вимагала різкішого курсу щодо курдських збройних угруповань, а також інших противників нинішньої влади, котрих турецькі правоохоронці підозрюють в екстремізмі та тероризмі.

17 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до парламенту з проханням проголосувати за заявку Фінляндії. Він каже, що в Гельсінкі врахували безпекові проблеми Анкари та продемонстрували рішучу прихильність допомогти з їхнім розв'язанням. Щодо заявки Швеції подібних заяв він не робив.

Угорщина кілька разів відкладала голосування щодо обох країн. Зараз розгляд заявки Фінляндії запланований на 27 березня, а з рішенням щодо Швеції збираються визначитись пізніше.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у четвер, що проситиме Угорщину пояснити, чому вона зволікає з ратифікацією парламентом її заявки, але не заявки Фінляндії. "Я збираюся запитати, чому вони зараз відокремлюють Швецію від Фінляндії. Це сигнали, яких ми не отримували раніше, тому я обов'язково підніму це питання з (прем'єр-міністром Угорщини Віктором. - Ред.) Орбаном сьогодні", - сказав Крістерссон в інтерв'ю громадському мовнику Sveriges Radio.