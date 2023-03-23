Вантажні авіаперевезення у росії через санкції впали до рівня 2001 року

Вантажопотік російських авіакомпаній через санкції та обмеження доступу на міжнародні ринки у 2022 році впав на 60%, мінімального рівня з початку 2000-х років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК із посиланням на дані росавіації.

Згідно з цими даними, опублікованими в російській Єдиній міжвідомчій інформаційно-статистичній системі (ЄМІСС), сукупні перевезення вантажів (включно з поштою) авіакомпаніями рф у 2022 році впали на 59,42%, до 599,05 тис. т. Таким чином повітряний транспорт відкотився до початку 2000-х років. Так у 2001 році авіакомпанії рф перевезли 614 тис. т, у 2000-му - 547 тис. т.

Перевезення пасажирів 2022 року в авіакомпаній теж скоротилися, але значно менше - на 14,21%, до 95,21 млн осіб.

Зазначається, що інші види транспортування вантажів (автомобільні, водні, залізничні) теж просіли не настільки значно.

За даними росстату, сумарний обсяг перевезень вантажів російським транспортним сектором склав 7,95 млрд т за підсумками 2022 року: це на 1,2% менше, ніж за 2021 рік.

Як зазначає РБК, у січні-лютому 2022 року авіаперевезення вантажів зростали приблизно на 4,5% щодо рівня 2021 року. Але ситуація докорінно змінилася після початку повномасштабної війни і запровадження санкцій проти росії: у березні 2022 року вантажопотік авіакомпаній упав у 3,6 раза в річному вимірі.

Через санкції імпорт у росію, який раніше перевозили літаками, переорієнтувався на автомобільний транспорт і залізничні контейнерні перевезення.