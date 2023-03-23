Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вантажні авіаперевезення у росії через санкції впали до рівня 2001 року

 

Вантажопотік російських авіакомпаній через санкції та обмеження доступу на міжнародні ринки у 2022 році впав на 60%, мінімального рівня з початку 2000-х років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК із посиланням на дані росавіації.

Згідно з цими даними, опублікованими в російській Єдиній міжвідомчій інформаційно-статистичній системі (ЄМІСС), сукупні перевезення вантажів (включно з поштою) авіакомпаніями рф у 2022 році впали на 59,42%, до 599,05 тис. т. Таким чином повітряний транспорт відкотився до початку 2000-х років. Так у 2001 році авіакомпанії рф перевезли 614 тис. т, у 2000-му - 547 тис. т.

Перевезення пасажирів 2022 року в авіакомпаній теж скоротилися, але значно менше - на 14,21%, до 95,21 млн осіб.

Зазначається, що інші види транспортування вантажів (автомобільні, водні, залізничні) теж просіли не настільки значно.

За даними росстату, сумарний обсяг перевезень вантажів російським транспортним сектором склав 7,95 млрд т за підсумками 2022 року: це на 1,2% менше, ніж за 2021 рік.

Як зазначає РБК, у січні-лютому 2022 року авіаперевезення вантажів зростали приблизно на 4,5% щодо рівня 2021 року. Але ситуація докорінно змінилася після початку повномасштабної війни і запровадження санкцій проти росії: у березні 2022 року вантажопотік авіакомпаній упав у 3,6 раза в річному вимірі.

Через санкції імпорт у росію, який раніше перевозили літаками, переорієнтувався на автомобільний транспорт і залізничні контейнерні перевезення.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7665
  0,3401
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9788  0,14 0,38 38,6891  0,14 0,36
EUR 40,5367  0,13 0,32 41,6042  0,22 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес