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Фінляндія відпустила затримане напередодні судно з російським добривами
15:52 23.03.2023 |
Влада Фінляндії як виняток видала дозвіл на вивіз із країни партії російських добрив із судна Smew, яке було затримано 9 березня у порті Котка. Судно пов'язували із підсанкційним російським олігархом.
Як пояснили в МЗС країни, відповідне рішення ухвалили у зв'язку із запитом покупця. Умовою виданого дозволу є те, що добрива відправляються до третьої країни з метою забезпечення продовольчої безпеки.
У відомстві пояснили, що Євросоюз не перешкоджає імпорту добрив із Росії до країн союзу або їхнього транзиту за винятком калійних добрив. Утім, члени ЄС мають заморожувати активи та економічні ресурси фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції.
У випадку, якщо йдеться про добрива, то активи можуть бути звільнені від арешту, якщо вони вирушають до третьої країни з метою сприяння глобальній продовольчій безпеці.
"Виходячи з цього, добрива, затримані в порту Котка, також можуть продовжити свій шлях", - йдеться у повідомленні МЗС Фінляндії.
У відомстві не уточнили через санкції проти кого було затримано судно.
Як повідомлялося, напередодні стало відомо про затримання російського вантажного судна Swem у порту Котка через санкції ЄС проти Росії. У МЗС країни пояснювали, що вантаж включає добрива, які, ймовірно, належать особі, включеній до списку санкцій ЄС. Втім, судно відпустять після видачі окремого дозволу.
За непідтвердженою інформацією, партія затриманих добрив становить 20 тис. тонн, її вартість за нинішніми цінами на світовому ринку може становити близько 10-12 млн євро.
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