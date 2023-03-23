Банк Англії очікувано підвищив ставку на 25 б.п., до 4,25%

Банк Англії за підсумками березневого засідання ухвалив рішення підвищити базову процентну ставку на 25 базисних пунктів - до 4,25% з 4% річних, як і очікувала більшість аналітиків.

Таким чином, ставку було піднято за підсумками 11-го засідання поспіль і оновило максимум з 2008 року, зазначає MarketWatch.

За підвищення ставки проголосували семеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (Monetary Policy Committee, MPC), тоді як двоє членів MPC (Сваті Дінгра та Сільвана Тенрейро) проголосували за збереження ставки на рівні 4% річних.

Керівництво Банку Англії відзначило волатильність на світових фінансових ринках після закриття американського Silicon Valley Bank та поглинання швейцарського Credit Suisse конкурентом UBS. При цьому, на думку Комітету фінансової політики (Financial Policy Committee, FPC) Банку Англії, ситуація в британській банківській системі характеризується хорошими показниками ліквідності та капіталу, а система в цілому залишається стійкою.

Центробанк вважає, що заходи податково-бюджетного стимулювання, анонсовані раніше урядом, збільшать ВВП Великобританії приблизно на 0,3% у найближчі роки.

У другому кварталі поточного року, згідно з новою оцінкою ЦП, економіка країни трохи зросте, тоді як раніше очікувалося скорочення на 0,4%. Прогноз на перший квартал, як і раніше, передбачає скорочення ВВП на 0,1%.

Керівництво Банку Англії відзначило несподіване прискорення інфляції минулого місяця, проте, як і раніше, очікує різкого уповільнення темпів зростання цін у місяці 2023 року, що залишилися.

Споживчі ціни у Великій Британії у лютому підвищилися на 10,4% у річному вираженні після підйому на 10,1% у січні. При цьому аналітики очікували уповільнення зростання цін до 9,9%. Прискорення відзначалося вперше за чотири місяці.

Ціни без урахування продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв (базова інфляція, CPI Core) минулого місяця зросли на 6,2% після підвищення на 5,8% у січні.

"MPC продовжить уважно відслідковувати сигнали про інфляційний тиск, включаючи ситуацію на ринку праці та зростання робочих місць, а також інфляцію в секторі послуг. Якщо з'являться ознаки більш стійкого тиску, буде потрібне подальше посилення грошово-кредитної політики", - наголошується в протоколі засідання.

Після оголошення рішення Банку Англії курс фунта до долара зріс на 0,5%, до $1,2336 за фунт проти $1,2270 на закриття торгів напередодні. Фондовий індекс FTSE 100 на 15:06 мск втратив 0,9%.

Підсумки наступного засідання Банку Англії буде підбито 11 травня.