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Сі Цзіньпін та Путін не домовилися щодо миру в Україні
13:14 23.03.2023 |
Голова КНР Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін не дійшли спільної позиції щодо мирного врегулювання війни в Україні.
Це випливає з обтічного коментаря члена Держради КНР, міністра закордонних справ Цинь Гана для державного видання Женьмін жибао.
У великому звіті Цинь Гана про візит Сі та китайської делегації до Москви тема миру в Україні згадується наприкінці, причому стисло і розпливчасто.
За словами глави МЗС Китаю, Сі Цзіньпін зазначив, що "доки всі сторони дотримуються концепції загальної, всеосяжної, спільної та сталої безпеки та налаштовані вести рівноправний, раціональний та орієнтований на результат діалог та консультації, вони знайдуть розумний спосіб вирішення української кризи".
Цінь Ган додав, що російська сторона «підтвердила свою відданість якнайшвидшому відновленню мирних переговорів і вітала готовність Китаю відіграти позитивну роль у політико-дипломатичному врегулюванні української кризи».
Таким чином, Сі наголосив на "пошуку способу вирішення конфлікту", а Путін "вітав готовність Китаю" цим пошуком займатися.
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