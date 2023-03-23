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АНАЛІТИКА

ЦБ Швейцарії підняв ставку на 50 б.п., підвищив прогноз інфляції

 

Швейцарський національний банк (SNB, центробанк країни) у четвер підвищив базову ставку на 50 базисних пунктів - до 1,5% річних, йдеться у повідомленні регулятора.

Таким чином, ставка у Швейцарії зараз перебуває на максимумі з листопада 2008 року.

SNB також не виключив можливості подальшого підйому для забезпечення стабільності цін у середньостроковій перспективі. Крім того, ЦБ, як і раніше, готовий проводити інтервенції на валютному ринку в міру необхідності.

Банк прогнозує середньорічну інфляцію на рівні 2,6% у 2023 році та 2% у наступному році. Раніше очікувалося, що споживчі ціни зростуть відповідно на 2,4% та 1,8%.

Курс швейцарського франка підвищується і становить $1,0911 порівняно з $1,0899 на закриття торгів у четвер.

SNB проводить засідання з питання грошово-кредитної політики раз на квартал, наступне призначено на 22 червня.
За матеріалами: investing.com
 

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