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АНАЛІТИКА

У Німеччині створять громадський транспорт на основі штучного інтелекту

У Німеччині створять громадський транспорт на основі штучного інтелекту

 

Влада Гамбурга інвестувала 18 млн євро в міську експериментальну програму автономних автомобілів для громадського транспорту.

Як пише The Mayor, Міністерство транспорту Німеччини хоче підтримати схему сталого громадського транспорту Гамбурга, яка має на меті пропонувати сполучення на вимогу кожні п'ять хвилин між житловими районами та транзитними вузлами, такими як залізничні станції.

Гроші підуть на фінансування так званої програми hvv hop, яка має на меті поставити 10 тис. автономних шатлів до 2030 року. Ці шатли мають забезпечувати поїздки на короткі відстані для громадян із житлових районів до великих автобусних і залізничних вузлів, полегшуючи доступ до громадського транспорту.

У січні місто оголосило про перші 28 транспортних засобів, які вийдуть на вулиці. Відтоді вони курсують, переправляючи людей із житлових кварталів до найближчої залізничної станції. Завдяки додатковому фінансуванню до 2025 року місто зможе додати до цієї кількості ще 20 автомобілів.

Перший етап проєкту планується завершити в 2025 році, коли влада Гамбурга планує створити систему шатлів на вимогу. Ця система повинна містити як керовані людьми, так і автономні транспортні засоби.

За словами місцевої влади, поїздка повинна бути доступна кожні п'ять хвилин із ранку до вечора через додаток, який може викликати найближчий маршрутний автобус.

Однак німецькі чиновники також кажуть, що для того, щоб цей варіант громадського транспорту запрацював, потрібно близько 10 тис. транспортних засобів. Таким чином, місто розглядає варіанти автономного водіння, оскільки найняти 10 тис. водіїв просто неможливо.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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