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АНАЛІТИКА

SEC оштрафувала Ліндсі Лохан та інших селебриті через рекламу криптовалюти

 

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США звинуватила акторку Ліндсі Лохан, блогера Джейка Пола, порноактрису Кендру Ласт і музичних виконавців Остіна Махона, Lil Yachty, Soulja Boy, Ne-Yo та Akon у рекламі токенів Tronix і BitTorrent без розкриття факту отримання ними вигоди та її обсягу.

Усі знаменитості, за винятком Soulja Boy і Махона, погодилися виплатити загалом понад $400 тис. для врегулювання претензій, не визнаючи і не заперечуючи висновків SEC, ідеться в повідомленні комісії.

Крім того, SEC подала позов проти засновника криптоплатформи Tron Джастіна Сана і його компаній Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. і Rainberry Inc. (колишня BitTorrent) через маніпулювання вторинним ринком токенів Tronix.

За словами голови SEC Гері Генслера, Сан і його компанії незаконно отримали багатомільйонний дохід коштом інвесторів й організували одночасну або майже одночасну купівлю-продаж Tronix на незареєстрованому торговельному майданчику для створення видимості активних торгів.

Сан обіймає посаду постійного представника Гренади при Світовій організації торгівлі.


SEC оштрафувала Ліндсі Лохан та інших селебриті через рекламу криптовалюти

 
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: bitcoin, США
 

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