SEC оштрафувала Ліндсі Лохан та інших селебриті через рекламу криптовалюти

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США звинуватила акторку Ліндсі Лохан, блогера Джейка Пола, порноактрису Кендру Ласт і музичних виконавців Остіна Махона, Lil Yachty, Soulja Boy, Ne-Yo та Akon у рекламі токенів Tronix і BitTorrent без розкриття факту отримання ними вигоди та її обсягу.

Усі знаменитості, за винятком Soulja Boy і Махона, погодилися виплатити загалом понад $400 тис. для врегулювання претензій, не визнаючи і не заперечуючи висновків SEC, ідеться в повідомленні комісії.

Крім того, SEC подала позов проти засновника криптоплатформи Tron Джастіна Сана і його компаній Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. і Rainberry Inc. (колишня BitTorrent) через маніпулювання вторинним ринком токенів Tronix.

За словами голови SEC Гері Генслера, Сан і його компанії незаконно отримали багатомільйонний дохід коштом інвесторів й організували одночасну або майже одночасну купівлю-продаж Tronix на незареєстрованому торговельному майданчику для створення видимості активних торгів.

Сан обіймає посаду постійного представника Гренади при Світовій організації торгівлі.





