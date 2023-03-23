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SEC оштрафувала Ліндсі Лохан та інших селебриті через рекламу криптовалюти
11:44 23.03.2023 |
Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США звинуватила акторку Ліндсі Лохан, блогера Джейка Пола, порноактрису Кендру Ласт і музичних виконавців Остіна Махона, Lil Yachty, Soulja Boy, Ne-Yo та Akon у рекламі токенів Tronix і BitTorrent без розкриття факту отримання ними вигоди та її обсягу.
Усі знаменитості, за винятком Soulja Boy і Махона, погодилися виплатити загалом понад $400 тис. для врегулювання претензій, не визнаючи і не заперечуючи висновків SEC, ідеться в повідомленні комісії.
Крім того, SEC подала позов проти засновника криптоплатформи Tron Джастіна Сана і його компаній Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. і Rainberry Inc. (колишня BitTorrent) через маніпулювання вторинним ринком токенів Tronix.
За словами голови SEC Гері Генслера, Сан і його компанії незаконно отримали багатомільйонний дохід коштом інвесторів й організували одночасну або майже одночасну купівлю-продаж Tronix на незареєстрованому торговельному майданчику для створення видимості активних торгів.
Сан обіймає посаду постійного представника Гренади при Світовій організації торгівлі.
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