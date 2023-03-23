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АНАЛІТИКА

США оголосили про нові жорсткі обмеження для виробників мікросхем у Китаї

 

Сполучені Штати Америки оприлюднили жорсткі обмеження на нові операції в Китаї для виробників мікросхем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення адміністрації США Джо Байдена, які приводить Bloomberg.

Це може завадити зусиллям щодо розширення на найбільшій у світі напівпровідникової арени. Закон про чіпи та науку вартістю 50 мільярдів доларів тепер забороняє фірмам, які виграли гранти, збільшувати виробництво на 5% для передових чіпів і на 10% для старих технологій.

Міністерство торгівлі США також повідомило про інші заходи, зокрема і обмеження витрат у розмірі 100 000 доларів на інвестиції у передові потужності в Китаї.

Ці обмеження є частиною зусиль США, спрямованих на те, щоб перешкодити амбіціям Китаю, забезпечуючи при цьому поставки компонентів, що лежать в основі революційних технологій, включаючи штучний інтелект і суперкомп'ютери, а також повсякденну електроніку. У минулі роки США вносили до чорного списку китайських лідерів у галузі технологій та прагнули перекрити потік складних процесорів. Вони заборонили своїм громадянам надавати певну допомогу китайській індустрії мікросхем.

Нові обмеження, пов'язані із Законом про чіпи, спрямовані на те, щоб накласти більш обтяжливі обмеження на компанії. Йдеться про лідерів галузі TSMC, Samsung та Intel, які всі працюють у Китаї. Обмеження можуть завадити довгостроковим зусиллям щодо переслідування зростання економіки Китаю, а також ускладнити Пекіну створення передових можливостей у себе в країні.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив у середу, що його уряд надіслав США дипломатичну скаргу щодо останніх обмежень. За його словами, Китай захищатиме права та інтереси китайських фірм.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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