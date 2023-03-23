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АНАЛІТИКА

У тестовому режимі. У швейцарському Цюріху легалізують марихуану

 

Мерія Цюріха, Швейцарія, ухвалила рішення про легалізацію в місті продажу та вживання марихуани в тестовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мерії Цюріха.

План такого експерименту розробляється вже кілька років, тепер він отримав схвалення МОЗ Швейцарії. В рамках експерименту 2,1 тисячі жителів Цюріха зможуть легально купувати та вживати продукти з різним вмістом тетрагідроканнабінолу - основної діючої речовини марихуани.

Учасники експерименту мають кожні півроку відповідати на запитання про свої звички вживання, стан здоров'я тощо. Дані вивчатимуть Міністерство охорони здоров'я Швейцарії та дослідники з Психіатричної клініки при Цюріхському університеті.

За підсумками через три з половиною роки експертна комісія вирішить, чи варто легалізувати марихуану у Швейцарії загалом. За даними швейцарської поліції, близько 13 тисяч із 400 тисяч жителів Цюріха регулярно вживають марихуану.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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