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У тестовому режимі. У швейцарському Цюріху легалізують марихуану
09:31 23.03.2023 |
Мерія Цюріха, Швейцарія, ухвалила рішення про легалізацію в місті продажу та вживання марихуани в тестовому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мерії Цюріха.
План такого експерименту розробляється вже кілька років, тепер він отримав схвалення МОЗ Швейцарії. В рамках експерименту 2,1 тисячі жителів Цюріха зможуть легально купувати та вживати продукти з різним вмістом тетрагідроканнабінолу - основної діючої речовини марихуани.
Учасники експерименту мають кожні півроку відповідати на запитання про свої звички вживання, стан здоров'я тощо. Дані вивчатимуть Міністерство охорони здоров'я Швейцарії та дослідники з Психіатричної клініки при Цюріхському університеті.
За підсумками через три з половиною роки експертна комісія вирішить, чи варто легалізувати марихуану у Швейцарії загалом. За даними швейцарської поліції, близько 13 тисяч із 400 тисяч жителів Цюріха регулярно вживають марихуану.
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