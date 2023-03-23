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У порту Фінляндії затримали вантаж добрив підсанкційного олігарха РФ
09:23 23.03.2023 |
У фінському порту Котка було затримане російське вантажне судно Smew, яке мало перевезти добрива компанії підсанкційного російського олігарха.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Як зазначає фінський мовник, суховантаж мав завантажити добрива, вироблені компанією, що належить російському олігарху із санкційного списку ЄС. Про якого саме олігарха йдеться, офіційно не повідомляється.
За непідтвердженою інформацією, обсяг вантажу добрив, зупиненого в Котка, становить 20 тисяч тонн, а його вартість на світовому ринку за поточними цінами може становити близько 10-12 мільйонів євро.
"У співпраці з владою ми виявили, що на борту було добриво, яке, ймовірно, належало особі, включеній до санкційного списку ЄС. Згідно з правилами ЄС, активи повинні бути заморожені, якщо їх виявлено", - пояснила Yle керівниця групи з питань санкцій МЗС Фінляндії Піа Саріваара.
Зараз Smew перебуває за межами порту й очікує підтвердження того, чи може тимчасово заарештований вантаж отримати дозвіл на вивезення з країни. Міністерство закордонних справ Фінляндії, яке розслідує цю справу, було поінформоване про вантаж добрив минулого тижня.
За словами Саріваара, цілком ймовірно, що вантаж продовжить свій шлях після розмитнення. Вона сказала, що вантаж можуть пропустити, якщо він прямує до третьої країни та йому необхідно забезпечити виробництво продуктів харчування.
Нагадаємо, за останніми даними, загальна вартість заморожених у Фінляндії російських активів внаслідок санкцій за війну Кремля проти України досягла 187 мільйонів євро.
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