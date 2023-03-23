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У Чехії закрили лазівку, через яку росіяни й білоруси могли отримувати чеські візи
09:20 23.03.2023 |
Уряд Чехії в середу ухвалив рішення продовжити дію заборони на видання чеських віз громадянам Росії та Білорусі, додавши поправку, яка передбачає випадки, коли в таких людей є інші громадянства.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба уряду Чехії.
Відповідно до рішення, до березня 2024 року в країні діятиме заборона на надання віз громадянам Білорусі та РФ - включно з тими, що мають більше одного громадянства, за винятком гуманітарних випадків.
Водночас міністерство закордонних справ Чехії запропонувало розширити перелік випадків, коли дозволяється подання клопотань про дозволи на проживання для українців у Чехії до посольств в Україні.
Досі такі випадки стосувався українців, які звертаються за дозволом на проживання для навчання і яким надано тимчасовий захист в іншій країні ЄС або які подали заяву на його отримання. Тепер йдеться і про випадки возз'єднання сім'ї, наукові дослідження і навчання, а також заяви чеських емігрантів на постійне проживання і заяви на працевлаштування.
"МЗС планує в майбутньому розширити коло прийнятних заявок, але з огляду на розвиток ситуації з безпекою в Україні, наразі неможливо визначити терміни цього кроку", - додали в міністерстві.
Нагадаємо, рішення про заборону видання віз громадянам Росії та Білорусі уряд Чехії ухвалив на початку березня 2022 року, після російського вторгнення в Україну.
Заборона не поширюється на росіян і білорусів, які вже мають посвідку на проживання - вони зможуть клопотати про продовження її дії, а також для родичів громадян Чехії або ЄС (в останньому випадку - якщо йдеться про короткострокову візу).
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