Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Чехії закрили лазівку, через яку росіяни й білоруси могли отримувати чеські візи

 

Уряд Чехії в середу ухвалив рішення продовжити дію заборони на видання чеських віз громадянам Росії та Білорусі, додавши поправку, яка передбачає випадки, коли в таких людей є інші громадянства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба уряду Чехії.

Відповідно до рішення, до березня 2024 року в країні діятиме заборона на надання віз громадянам Білорусі та РФ - включно з тими, що мають більше одного громадянства, за винятком гуманітарних випадків.

Водночас міністерство закордонних справ Чехії запропонувало розширити перелік випадків, коли дозволяється подання клопотань про дозволи на проживання для українців у Чехії до посольств в Україні.

Досі такі випадки стосувався українців, які звертаються за дозволом на проживання для навчання і яким надано тимчасовий захист в іншій країні ЄС або які подали заяву на його отримання. Тепер йдеться і про випадки возз'єднання сім'ї, наукові дослідження і навчання, а також заяви чеських емігрантів на постійне проживання і заяви на працевлаштування.

"МЗС планує в майбутньому розширити коло прийнятних заявок, але з огляду на розвиток ситуації з безпекою в Україні, наразі неможливо визначити терміни цього кроку", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, рішення про заборону видання віз громадянам Росії та Білорусі уряд Чехії ухвалив на початку березня 2022 року, після російського вторгнення в Україну.

Заборона не поширюється на росіян і білорусів, які вже мають посвідку на проживання - вони зможуть клопотати про продовження її дії, а також для родичів громадян Чехії або ЄС (в останньому випадку - якщо йдеться про короткострокову візу).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4264
  0,0036
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9788  0,14 0,38 38,6891  0,14 0,36
EUR 40,5367  0,13 0,32 41,6042  0,22 0,52

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес