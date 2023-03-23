«Правило десяти років». ЄС зобов'яже ремонтувати техніку, а не викидати її

Європейська комісія у середу, 22 березня, ініціювала ухвалення нових вимог до виробників побутової техніки та електроніки, які зобов'яжуть їх ремонтувати продану техніку, зокрема навіть після закінчення гарантійного терміну. Про це йдеться на сайті ЄК.

Зараз у випадку ламання техніку часто просто викидають замість того, щоб відремонтувати та використати повторно. Іноді це стимулюють самі виробники, а часом споживачеві простіше купити новий товар, ніж шукати майстерню для її ремонту.

Через це тільки в ЄС щорічно утворюється до 35 млн тонн відходів у вигляді придатної до ремонту техніки, а споживачі змушені витрачати 12 млрд євро на їхню заміну.

Згідно з пропозицією ЄК, тепер виробникам доведеться ремонтувати товари, на які ще діє гарантія, якщо це коштує так само або менше, ніж заміна.

Споживачі також матимуть право вимагати від виробників ремонтувати їхню продукцію протягом п'яти-десяти років після купівлі, навіть якщо на неї більше не діє гарантія.

"Правило десяти років" застосовуватиметься до продуктів, які підпадають під "вимоги ремонтопридатності" Євросоюзу. Сюди увійдуть пральні та посудомийні машини, сушарки, холодильники, телевізори, зварювальне обладнання, пилотяги, сервери та сховища даних. Також ЄС обіцяє додати до цього переліку мобільні телефони та планшети.

Пропозиція Європейської комісії, яка отримала назву "Право на ремонт", має бути погоджена Європейським парламентом і державами-членами, перш ніж вона стане законом.

Вона є частиною ширшої мети Європейської комісії - стати першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року. Це може статися лише за умови відповідальнішого споживання, вважають в Єврокомісії.