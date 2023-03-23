Фінансові новини
- |
- 23.03.23
- |
- 01:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Федрезерву поки що рано реагувати зміною ставок на банківську кризу - Пауелл
23:19 22.03.2023 |
В даний час надто рано оцінювати, як ключова ставка Федеральної резервної системи (ФРС) має реагувати на кризу в банківській сфері, заявив голова американського ЦБ Джером Пауелл на прес-конференції за підсумками березневого засідання.
На цьому засіданні ФРС очікувано підвищила ставку на 25 базисних пунктів до 4,75-5%. Деякі економісти допускали, що Федрезерв візьме паузу в підвищенні ставки через закриття кількох середніх за розміром американських банків і волатильності, що послідувала за цим, на світових ринках.
Пауелл сказав, що керівництво ФРС розглядало можливість паузи, проте більшість виступила за зростання ставки.
"Невелика кількість банків зіткнулася з серйозними проблемами, - сказав Пауелл. - У відповідь Федрезерв, Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC) і Мінфін вжили рішучих заходів".
Кошти вкладників перебувають у безпеці, а банки мають доступ до достатньої ліквідності, додав глава американського ЦБ.
Федрезерв готовий використати всі доступні інструменти для захисту банківської системи, сказав він.
Джерелом проблем Silicon Valley Bank (SVB), активи якого перейшли під управління FDIC, Пауелл назвав насамперед дії керівництва, що допустив високі ризики щодо ліквідності. Також він вказав на надто швидке та скоординоване виведення депозитів з банку та зазначив, що нагляд за банками та регулювання сфери мають бути посилені.
Крім того, Пауелл у відповідь на запитання журналістів підтримав ідею про зовнішню перевірку ефективності банківського нагляду ФРС у випадку зі SVB.
Як говорилося в комюніке Федрезерва за підсумками засідання, проблеми в банківській сфері можуть призвести до посилення кредитних умов і негативно вплинути на економічну активність. У свою чергу, це стане додатковим фактором посилення грошово-кредитної політики, якого добивається Федрезерв через підвищення ставок, зазначив Павелл.
Згідно з медіанним прогнозом керівників ФРС, ставка становитиме близько 5,1% річних до кінця 2023 року та 4,3% до кінця наступного року.
Пауелл заявив, що керівництво центробанку не очікує зниження ставки цього року. Водночас він припустив, що якщо інфляція виявиться надто стійкою, то ставка може бути підвищена сильніше, ніж передбачено поточним прогнозом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про підозру ексголові Фонду держмайна Сенниченку
|НБУ з 1 квітня зніме заборону на виведення нерезидентами коштів від сплати відсотків за ОВДП
|Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на бахмутському напрямку
|ЄСПЛ призначив дату слухань у справі щодо Криму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Правило десяти років». ЄС зобов'яже ремонтувати техніку, а не викидати її
|Федрезерву поки що рано реагувати зміною ставок на банківську кризу - Пауелл
|ФРС підвищила ставку на чверть відсоткового пункту попри нестабільність у фінсекторі
|Іспанія долучилась до угоди ЄС із закупівлі боєприпасів для України
|У Орбана забрали вето: як вдалося зняти угорську блокаду зустрічей Україна-НАТО
|Канада розширює програму підтримки українців, які рятуються від війни
Бізнес
|США розслідують шпигунство за журналістами через TikTok
|Бізнесмена з КНР затримали в США за підозрою у криптошахрайстві на сотні мільйонів доларів
|SpaceX представила тариф Starlink Roam із глобальним роумінгом за $200
|Dell анонсувала свій перший Windows-ноутбук на ARM-процесорі Snapdragon
|Продано один із найдорожчих скінів у Counter-Strike: Global Offensive. Його вартість склала 160 тисяч доларів
|Samsung інвестує $230 мільярдів до 2042 року у базу з виробництва мікросхем
|TikTok може відокремитися від материнської компанії, щоб уникнути блокування, - Bloomberg