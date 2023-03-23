Федрезерву поки що рано реагувати зміною ставок на банківську кризу - Пауелл

В даний час надто рано оцінювати, як ключова ставка Федеральної резервної системи (ФРС) має реагувати на кризу в банківській сфері, заявив голова американського ЦБ Джером Пауелл на прес-конференції за підсумками березневого засідання.

На цьому засіданні ФРС очікувано підвищила ставку на 25 базисних пунктів до 4,75-5%. Деякі економісти допускали, що Федрезерв візьме паузу в підвищенні ставки через закриття кількох середніх за розміром американських банків і волатильності, що послідувала за цим, на світових ринках.

Пауелл сказав, що керівництво ФРС розглядало можливість паузи, проте більшість виступила за зростання ставки.

"Невелика кількість банків зіткнулася з серйозними проблемами, - сказав Пауелл. - У відповідь Федрезерв, Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC) і Мінфін вжили рішучих заходів".

Кошти вкладників перебувають у безпеці, а банки мають доступ до достатньої ліквідності, додав глава американського ЦБ.

Федрезерв готовий використати всі доступні інструменти для захисту банківської системи, сказав він.

Джерелом проблем Silicon Valley Bank (SVB), активи якого перейшли під управління FDIC, Пауелл назвав насамперед дії керівництва, що допустив високі ризики щодо ліквідності. Також він вказав на надто швидке та скоординоване виведення депозитів з банку та зазначив, що нагляд за банками та регулювання сфери мають бути посилені.

Крім того, Пауелл у відповідь на запитання журналістів підтримав ідею про зовнішню перевірку ефективності банківського нагляду ФРС у випадку зі SVB.

Як говорилося в комюніке Федрезерва за підсумками засідання, проблеми в банківській сфері можуть призвести до посилення кредитних умов і негативно вплинути на економічну активність. У свою чергу, це стане додатковим фактором посилення грошово-кредитної політики, якого добивається Федрезерв через підвищення ставок, зазначив Павелл.

Згідно з медіанним прогнозом керівників ФРС, ставка становитиме близько 5,1% річних до кінця 2023 року та 4,3% до кінця наступного року.

Пауелл заявив, що керівництво центробанку не очікує зниження ставки цього року. Водночас він припустив, що якщо інфляція виявиться надто стійкою, то ставка може бути підвищена сильніше, ніж передбачено поточним прогнозом.