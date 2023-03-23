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АНАЛІТИКА

ФРС підвищила ставку на чверть відсоткового пункту попри нестабільність у фінсекторі

 

Федеральна резервна система США підвищила ключову ставку на чверть відсоткового пункту до діапазону 4,75%-5% попри нестабільність у фінансовому секторі.

Про це повідомляється у заяві ФРС.

Наразі у США фіксується помірне зростання витрат і виробництва, також швидко зростає кількість робочих місць, а рівень безробіття залишається низьким. Натомість інфляція залишається підвищеною.

"Комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі. На підтримку цих цілей Комітет вирішив підвищити цільовий діапазон для ставки по федеральних фондах до 4,75% - 5%", - йдеться у заяві.

ФРС наголошує, що банківська система США "міцна і стійка" та очікує, що останні події призведуть до жорсткіших умов кредитування для домогосподарств та бізнесу, а також вплинуть на економічну активність, зайнятість та інфляцію. Масштаби цих наслідків, зауважують посадовці, є невизначеними, тож Федрезерв уважно стежитиме за інформацією та оцінювати наслідки для монетарної політики.

Очікується, що додаткове посилення монетарної політики може бути доречним для того, щоб досягти такої монетарної політики, яка буде достатньо обмежувальною, щоб з часом повернути інфляцію до 2%.

Щодо майбутніх рішень за ключовою ставкою, ФРС братиме до уваги кумулятивне посилення монетарної політики, лаги, з якими монетарна політика впливає на економічну активність та інфляцію, а також економічний та фінансовий розвиток.

Крім того, регулятор продовжить скорочувати свої запаси казначейських цінних паперів, боргових зобов'язань агентств та іпотечних цінних паперів агентств.

На тлі краху великих американських банків Silicon Valley Bank та Signature Bank світові ринки очікували, що економічні прогнози ФРС могли бути змінені, а відтак інвестори сподівалися не побачити чергового підвищення ставок.

За останніми прогнозами ФРС, ставка по федеральних фондах мала досягнути піку на рівні 5-5,25%.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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