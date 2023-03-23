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Канада розширює програму підтримки українців, які рятуються від війни
22:31 22.03.2023 |
Канада розширює програму підтримки, покликану допомогти українцям та їхнім найближчим родичам стати тимчасовими мешканцями країни та легко подати заявку на отримання дозволу на роботу чи навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Канади та Reuters.
"Термін дії канадсько-української програми дозволів на поїздки у надзвичайних ситуаціях, яку було запущено невдовзі після початку російського вторгнення 24 лютого минулого року, спливає наступного тижня", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що українці та члени їхніх сімей будь-якої національності тепер мають до 15 липня подати заяву на отримання візи у рамках програми. Будь-хто, хто має таку візу, повинен буде до 31 березня 2024 року в'їхати до Канади. Ті, хто вже перебуває в країні, також зможуть продовжити або змінити свій тимчасовий статус протягом цього часу.
"Канада сповнена рішучості допомогти тим, хто тікає від російського вторгнення в Україну і ми продовжуємо працювати над тим, щоб надати українцям тимчасовий притулок. Також ми допоможемо з життєво важливими послугами щодо розселення та підтримки, яких вони потребують", - заявив міністр імміграції Канади Шон Файзер.
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