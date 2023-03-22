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Центробанк Росії відновив публікацію даних про резерви – за рік війни вони впали на $43 мільярди
18:17 22.03.2023 |
Банк Росії відновив публікацію структури міжнародних резервів після річної перерви.
Згідно із оприлюдненими даними, станом на 1 березня резерви ЦБ РФ становили $574,2 млрд, за рік вони впали на $42,89 млрд, пише російський "Коммерсант".
Зокрема, активи в іноземній валюті російський центробанк оцінив у $410 млрд, у монетарному золоті - у $135,6 млрд.
Банк Росії перестав розкривати структуру міжнародних резервів у березні 2022 року після того, як значну частину (близько $300 млрд) золотовалютних резервів РФ було заблоковано в США та Європі.
Крім того, до 2022 року ЦБ РФ розкривав, скільки міжнародних резервів зберігалося на депозитах в інших центральних банках та закордонних комерційних банках або в іноземній готівковій валюті, а скільки було розміщено в іноземних цінних паперах. Зараз на місці цих даних стоять прочерки. Відтак неможливо визначити, скільки коштів російських резервів заморожено внаслідок санкцій.
Санкції проти російської фінансової системи було запроваджено після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російський Мінфін оцінював обсяг заморожених резервів Банку Росії за кордоном у близько $300 млрд, здебільшого йшлося про активи у доларах та євро.
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