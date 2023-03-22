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Річард Грант
Словаччина буде ремонтувати німецькі гаубиці для України
18:00 22.03.2023 |
Німеччина узгодила зі Словаччиною ремонт бронетехніки німецького виробництва включно з гаубицями PzH 2000 для України.
Як пише Мілітарний, про це під час брифінгу повідомила надзвичайний і повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.
"Цей процес щодо обслуговування, особливо Panzerhaubitze, у Словаччині довго тривав, але вчора було підписано врешті-решт документ, що зараз ці Panzerhaubitze йдуть прямо в Словаччину, тобто не так далеко", - заявила Фельдгузен.
За словами посла, Німеччина завжди наполягає на тому, аби разом з танками та іншою зброєю проводилися не лише навчання, а також надавалися запчастини та обслуговування техніки.
Раніше "Мілітарний" повідомляв, що у Словаччині розпочав роботу центр ремонту військової техніки для України. Центр працює в рамках міжурядової угоди між Німеччиною та Словаччиною.
Організацією ремонтної бази опікується німецька компанія-виробник озброєння Krauss-Maffei Wegmann.
У центрі працюватимуть над відновленням пошкодженої або зношеної під час бойових дій техніки, наприклад САУ Panzerhaubitze 2000.
"Для нас це дуже важливий внесок для підтримки ЗСУ. Ми можемо допомогти забезпечити постійну працездатність систем озброєння, які ми передали і які так успішно використовували", - сказав Крістіан Фрейдінг.
Хаб розташований недалеко від кордону між Словаччиною та Україною.
Під час інтенсивних бойових дій техніка, зокрема PzH 2000, швидко зношується і потребує якісного ремонту. Близьке розміщення ремонтного хабу значно спрощує логістику та пришвидшує цикл відправки поламаних САУ та повернення відремонтованих одиниць у стрій. До цього німецькі самохідні гаубиці ремонтували у Литві, тому техніка мала тривалий маршрут через декілька країн ЄС.
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