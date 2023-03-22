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Парламент Британії схвалив ключовий елемент нової угоди з ЄС щодо Brexit
17:51 22.03.2023 |
Палата громад Великої Британії в середу підтримала ключове положення Віндзорської рамкової домовленості, укладеної між Лондоном і Брюсселем для вирішення проблеми транзиту товарів Північною Ірландією.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
515 британських депутатів підтримали передбачений новою домовленістю щодо Brexit механізм "Стормонтського гальма", за якого Асамблея Північної Ірландії зможе відхиляти нове законодавство Європейського Союзу.
Механізм був покликаний стати компромісом для північноірландських юніоністів, що виступають проти застосування норм ЄС на території країни та подальше зближення з рештою Великої Британії.
Та Демократична юніоністська партія Північної Ірландії за кілька днів до голосування відмовилась підтримувати Віндзорську рамкову домовленість, а слідом за нею це рішення ухвалили консерватори-прихильники жорсткого Brexit.
Натомість опозиційна Лейбористська партія в середу висловила публічну підтримку угоді, укладеній прем'єром Ріші Сунаком, хоча й заявила, що це консерватори стоять на заваді її схваленню, бо не мають єдиної позиції.
Як відомо, на початку березня 2023 року після кількох місяців переговорів Лондон і Брюссель досягли компромісу з чи не найболючішого питання двосторонніх відносин.
Документ, що отримав назву Віндзорська рамкова домовленість (The Windsor Framework), покликаний закрити найбільшу проблему, яка виникла через Brexit: питання торгівлі через Північну Ірландію. Попри те, що Лондон завершив вихід з ЄС ще у 2020 році, схему розв'язання цієї проблеми знайти не вдавалося.
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