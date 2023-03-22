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Громадяни Туреччини виступають за заборону продажу житла іноземцям. Минулоріч найбільше нерухомість скупали росіяни
15:55 22.03.2023 |
Близько 79% турків виступають за заборону продажу нерухомості іноземцям.
Про це пише Bloomberg із посиланням на дані опитування Metropoll
Зазначається, що купівля нерухомості іноземцями була джерелом необхідної твердої валюти в той час, коли прямі іноземні інвестиції та потоки в акції та облігації скоротилися за останні роки.
Згідно з дослідженням Турецького фонду дослідження економічної політики, чистий продаж нерухомості іноземним громадянам минулого року досяг $6,3 млрд, що становить 78% усіх прямих іноземних інвестицій.
Обурення серед турків уже знаходить відгук серед найбільших критиків президента Туреччинни Реджеп Таїпа Ердогана.
У березні правляча партія вже відхилила пропозицію однієї з найбільших опозиційних груп вивчити це питання. При цьому 77% противників продажу житла іноземцям у 2018 році голосували за президентську партію.
На іноземців у 2022 році припадало 4,5% купівлі нерухомості в Туреччині, причому в таких містах, як Анталія, Мерсін, Стамбул, частка доходила до 27%. У січні цього року ціни на житло в Туреччині з урахуванням інфляції зросли на 95% рік до року.
За даними Турецького статистичного інституту, головними іноземними покупцями турецької нерухомості у 2022 році стали громадяни РФ. Вони скупили 16 312 будинків, що утричі перевищує значення 2021 року. Кількість угод із росіянами становила майже чверть від усіх продажів нерухомості іноземцям.
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