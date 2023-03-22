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ЄС надасть 56 млн євро фермерам Румунії, Болгарії та Польщі через зерно з України
10:59 22.03.2023 |
Європейський Союз активує кризовий резерв для фермерів трьох східних країн, які постраждали від збільшення експорту зерна з України, що призвело до зниження місцевих цін.
Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Європейська комісія виділить 56 мільйонів євро Румунії, Болгарії та Польщі, повідомив журналістам у Брюсселі комісар із сільського господарства Януш Войцеховський.
"Це підтримка для країн, фермери яких постраждали від збільшення імпорту з України. Ми спостерігаємо збільшення поставок, величезне зростання імпорту для прикордонних країн", - сказав він.
Рішення було ухвалене щодо Болгарії та Польщі, оскільки поєднання їхнього власного виробництва та імпорту з України перевищило середній п'ятирічний показник до початку війни Росії в Україні. Румунію було додано через її вузлове положення для так званих "смуг солідарності", сказав комісар.
Румунія отримає 10 млн євро, Болгарія - близько 17 млн євро, а Польща - 30 млн євро. Ця сума може бути подвоєна за рахунок співфінансування з бюджетів країн-членів.
Угорщина та Словаччина також отримали більше українського врожаю. Але вони не отримають підтримки від фонду, оскільки їхні сукупні обсяги виробництва та імпорту не перевищують середнього п'ятирічного рівня, сказав Войцеховський.
Минулого тижня виробники зерна з Болгарії оголосили про початок безстрокового протесту у зв'язку з безмитним імпортом зерна з України в ЄС.
У січні Єврокомісія заявляла, що не розглядає варіант запровадження скасованих раніше мит на українську сільгосппродукцію попри негативний вплив на фермерів деяких країн.
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