Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС надасть 56 млн євро фермерам Румунії, Болгарії та Польщі через зерно з України

 

Європейський Союз активує кризовий резерв для фермерів трьох східних країн, які постраждали від збільшення експорту зерна з України, що призвело до зниження місцевих цін.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія виділить 56 мільйонів євро Румунії, Болгарії та Польщі, повідомив журналістам у Брюсселі комісар із сільського господарства Януш Войцеховський.

"Це підтримка для країн, фермери яких постраждали від збільшення імпорту з України. Ми спостерігаємо збільшення поставок, величезне зростання імпорту для прикордонних країн", - сказав він.

Рішення було ухвалене щодо Болгарії та Польщі, оскільки поєднання їхнього власного виробництва та імпорту з України перевищило середній п'ятирічний показник до початку війни Росії в Україні. Румунію було додано через її вузлове положення для так званих "смуг солідарності", сказав комісар.

Румунія отримає 10 млн євро, Болгарія - близько 17 млн євро, а Польща - 30 млн євро. Ця сума може бути подвоєна за рахунок співфінансування з бюджетів країн-членів.

Угорщина та Словаччина також отримали більше українського врожаю. Але вони не отримають підтримки від фонду, оскільки їхні сукупні обсяги виробництва та імпорту не перевищують середнього п'ятирічного рівня, сказав Войцеховський.

Минулого тижня виробники зерна з Болгарії оголосили про початок безстрокового протесту у зв'язку з безмитним імпортом зерна з України в ЄС.

У січні Єврокомісія заявляла, що не розглядає варіант запровадження скасованих раніше мит на українську сільгосппродукцію попри негативний вплив на фермерів деяких країн.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4264
  0,0036
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1230  0,14 0,37 38,8303  0,11 0,28
EUR 40,4085  0,01 0,02 41,3876  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес