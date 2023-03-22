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Японія отримала першу у світі субмарину з літій-іонним акумулятором - вона коштує $5,4 млрд і може нести до 30 ракет
10:50 22.03.2023 |
Японська компанія Kawasaki Heavy Industries передала Міністерству оборони перший у світі підводний човен, обладнаний літій-іонними акумуляторами. Субмарина класу Taigei називається Hakugei, що перекладається як "Білий кит". Вона була представлена восени 2020 року.
Що відомо
Не можна сказати, що Hakugei - це електричний підводний човен. Літій-іонні батареї дають їй змогу довше перебувати під водою. При цьому субмарина обладнана гібридним дизель-електричним двигуном.
Перевагою такої силової установки є те, що Hakugei переміщується практично безшумно і має мінімальний тепловий слід. Енергетичний імпульс дає змогу підводному човну швидко прискорюватися.
Hakugei має довжину 84 метри і водотоннажність 3000 тонн. Максимальна швидкість субмарини становить 20 вузлів (37 км/год). Підводний човен здатен нести до 30 ракет.
Випуск субмарин класу Taigei є частиною зусиль Японії з модернізації морського флоту. Hakugei стала першим підводним човном класу Taigei. Його вартість становить приблизно $5,4 млрд. До 2030 року Країна висхідного Сонця хоче отримати 12 субмарин.
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