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АНАЛІТИКА

Парламент Франції підтримав план Макрона з будівництва нових АЕС

 

Парламент Франції переважною більшістю голосів проголосував за урядовий інвестиційний план щодо атомної енергетики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

План оновлення атомної енергетики, ключовим пунктом якого є заплановане будівництво шести нових ядерних реакторів, був схвалений 402 голосами "за" і 130 "проти".

"Після Сенату минулого місяця нижня палата сьогодні ввечері переважною більшістю проголосувала за атомний план... Результат спільної роботи, спрямованої на боротьбу зі зміною клімату та гарантування нашого енергетичного суверенітету", - написала прем'єр-міністр Елізабет Борн у Twitter.

Президент Еммануель Макрон прагне повернути ініціативу за допомогою нових реформ у найближчі тижні після того, як його уряд опинився під загрозою відставки через план пенсійної реформи, і ядерна енергетика є одним з питань, з яких його центристська партія сходиться в думках з консервативними "Республіканцями" та ультраправим "Національним об'єднанням".

Макрон прагне розпочати будівництво першого ядерного реактора нового покоління EPR2 до кінця свого другого п'ятирічного терміну в травні 2027 року в рамках плану будівництва шести нових реакторів вартістю 52 мільярди євро.

Цей план з'явився в той час, коли Франція зазнала багатомісячних серйозних перебоїв у роботі існуючого парку з 56 реакторів, що призвело до 30-річного мінімуму виробництва ядерної енергії, а споруджуваний на заході Франції реактор першого покоління EPR роками відстає від графіка і перевищує бюджет на мільярди євро.

Нагадаємо, 11 європейських країн зобов'язалися тісніше співпрацювати по всьому ланцюжку постачання атомної енергії та сприяти спільним промисловим проєктам у сфері нових генеруючих потужностей, а також нових технологій, таких як малі реактори.
Ключові теги: Франція
 

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