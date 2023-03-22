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АНАЛІТИКА

Вперше за 20 років. Населення столиці Китаю почало скорочуватися

Вперше за 20 років. Населення столиці Китаю почало скорочуватися

 

У Пекіні, столиці Китаю, рівень смертності у 2022 році перевищив рівень народжуваності. Вперше з 2003 року населення міста скоротилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рівень смертності в одному з найбільш населених міст країни зріс до 5,72 смертей на 1000 осіб, тоді як рівень народжуваності знизився до 5,67 1000, що народилися.

"Ці цифри очікувані, особливо для Пекіна. З огляду на високі витрати на життя та освіту, рівень освіти в місті цілком нормально, що рівень народжуваності серед постійних жителів низький", - сказав Сюцзянь Пен, старший науковий співробітник Центру політичних досліджень Університету Вікторії в Австралії.

На початку грудня загальнонаціональне скасування суворих обмежень по COVID-19 викликало хвилю зараження і призвело до великої кількості смертей. Минулого року населення Китаю скоротилося вперше за шість десятиліть.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

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