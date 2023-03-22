США оголосили про нові санкції у зв'язку з виробництвом Іраном дронів

Мінфін США у вівторок оголосив про нові санкції проти чотирьох компаній і трьох осіб в Ірані і Туреччині у зв'язку з іранським виробництвом дронів, які використовуються для ударів по цивільних в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Санкції були накладені за участь компаній і фізосіб у закупівлі обладнання, в тому числі двигунів європейського виробництва для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), для підтримки іранських програм з розробки БПЛА та озброєнь.

Зазначається, що ця мережа закупівель діє від імені міністерства оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яке контролює кілька фірм, що беруть участь у розробці БПЛА і балістичних ракет.

Під санкції потрапили іранський Центр оборонних технологій і наукових досліджень, що базується в Ірані, його закупівельна фірма Farazan Industrial Engineering Inc. і дві інші фірми, а також закупівельні агенти цих компаній.

"Добре задокументоване розповсюдження Іраном БПЛА і звичайних озброєнь серед своїх маріонеток продовжує підривати як регіональну безпеку, так і глобальну стабільність", - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

"Сполучені Штати продовжуватимуть викривати іноземні закупівельні мережі в будь-якій юрисдикції, яка підтримує військово-промисловий комплекс Ірану" - додав він.

У відомстві нагадують, що 9 березня 2023 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) наклало санкції на мережу, що базується в Китаї, у зв'язку з іранськими зусиллями із закупівлі БПЛА, а також за кількома попередніми діями OFAC, спрямованими проти іранських виробників БПЛА і їхніх керівників з вересня 2022 року.