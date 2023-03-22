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Лише сім країн НАТО витрачають мінімум 2% ВВП на оборону – звіт
08:43 22.03.2023 |
Попри узгоджений у 2014 році цільовий показник у два відсотки ВВП витрат на сектор оборони, станом на 2022-ий рік його досягли тільки сім із тридцяти країн-членів Північноатлантичного Альянсу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у річному звіті генерального секретаря НАТО, опублікованому у вівторок.
Згідно з наведеними у звіті даними, два або більше відсотки ВВП на оборону витрачають Естонія (2,12%), Греція (3,54%), Латвія (2,07%), Литва (2,47%), Польща (2,42%), Велика Британія (2,16%) і Сполучені Штати (3,46%).
При цьому найменший відсоток оборонних витрат - в Іспанії (1,09% ВВП), Бельгії (1,18%), Словенії (1,26%) та Канади (1,29%).
Представляючи звіт у Брюсселі, генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що цільового показника мали б досягти ще дві країни, та оскільки їхній ВВП за підсумками 2022 року зріс більше, ніж очікувалось, а витрати лишились ті самі, відсоток виявився меншим.
Про які саме країни йшлось, Столтенберг не уточнив.
"Немає сумнівів, що ми повинні робити більше, і ми повинні робити це швидше. Темпи, якими ми збільшуємо оборонні витрати, недостатньо високі. У більш небезпечному світі нам потрібно більше інвестувати в оборону", - наголосив він.
Як відомо, згідно з чинними цілями, погодженими після окупації Росією Криму у 2014 році, члени НАТО домовилися намагатися збільшити витрати на оборону до мінімум 2% свого ВВП до 2023 року.
Раніше генсек Альянсу запропонував встановити 2% ВВП як нижню межу оборонних витрат для країн-членів. Очікується, що це рішення буде схвалене на саміті НАТО в липні 2023 року.
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