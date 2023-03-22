Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лише сім країн НАТО витрачають мінімум 2% ВВП на оборону – звіт

 

Попри узгоджений у 2014 році цільовий показник у два відсотки ВВП витрат на сектор оборони, станом на 2022-ий рік його досягли тільки сім із тридцяти країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у річному звіті генерального секретаря НАТО, опублікованому у вівторок.

Згідно з наведеними у звіті даними, два або більше відсотки ВВП на оборону витрачають Естонія (2,12%), Греція (3,54%), Латвія (2,07%), Литва (2,47%), Польща (2,42%), Велика Британія (2,16%) і Сполучені Штати (3,46%).

При цьому найменший відсоток оборонних витрат - в Іспанії (1,09% ВВП), Бельгії (1,18%), Словенії (1,26%) та Канади (1,29%).

Представляючи звіт у Брюсселі, генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що цільового показника мали б досягти ще дві країни, та оскільки їхній ВВП за підсумками 2022 року зріс більше, ніж очікувалось, а витрати лишились ті самі, відсоток виявився меншим.

Про які саме країни йшлось, Столтенберг не уточнив.

"Немає сумнівів, що ми повинні робити більше, і ми повинні робити це швидше. Темпи, якими ми збільшуємо оборонні витрати, недостатньо високі. У більш небезпечному світі нам потрібно більше інвестувати в оборону", - наголосив він.

Як відомо, згідно з чинними цілями, погодженими після окупації Росією Криму у 2014 році, члени НАТО домовилися намагатися збільшити витрати на оборону до мінімум 2% свого ВВП до 2023 року.

Раніше генсек Альянсу запропонував встановити 2% ВВП як нижню межу оборонних витрат для країн-членів. Очікується, що це рішення буде схвалене на саміті НАТО в липні 2023 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4228
  0,2743
 0,70

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2645  0,01 0,02 38,9394  0,01 0,01
EUR 40,4015  0,11 0,27 41,3521  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес