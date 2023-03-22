Британія посилила санкції проти РФ та заборонила надання трастових послуг

У вівторок, 21 березня, Британія посилила санкції проти Росії та поширила заборону надання трастових послуг особам, які вже перебувають під обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Британії.

"У список санкцій Великобританії були внесені поправки щодо 1 730 осіб, які в цей час перебувають під режимом санкцій щодо Росії, і тепер вони підлягають санкціям щодо трастових послуг", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, 1 550 фізичних осіб та 180 юридичних осіб, які фігурують у списку санкцій, виявилися позбавленими можливості передавати в довірче управління своє майно в Британії.

Нагадаємо, що Британія в середньостроковій перспективі й надалі протидіятиме загрозам, які Росія створює для європейської безпеки та світового порядку.

Велика Британія у річницю вторгнення розширила санкції проти Росії. До списку потрапили представники "Росатому" та союзники російського диктатора Володимира Путіна.

Уряд Великої Британії підозрює, що російські громадяни використовували прогалини у перевірках реєстру компаній під час відмивання доходів, отриманих у війні з Україною.