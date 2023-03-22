Фінансові новини
- |
- 22.03.23
- |
- 04:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Столтенберг обіцяє ігнорувати думку Угорщини щодо блокади зустрічей з Україною
23:03 21.03.2023 |
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що позиція Угорщини не завадить проведенню засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ на початку квітня.
Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Столтенберг заявив на пресконференції у вівторок у Брюсселі.
"Що стосується Комісії Україна-НАТО, то це вже усталена структура. Я маю мандат на її скликання. У зв'язку з питаннями, які порушувала Угорщина, я не скликав її протягом певного часу, але зараз я продовжу скликати засідання Комісії Україна-НАТО, і почну із засідання на рівні міністрів закордонних справ", - наголосив він.
Генсек Альянсу додав, що наразі інших засідань Комісії не планується, але те, що відбудеться на початку квітня, "не буде одноразовим заходом".
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що позиція Угорщини не завадить проведенню засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ на початку квітня.
Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Столтенберг заявив на пресконференції у вівторок у Брюсселі.
"Що стосується Комісії Україна-НАТО, то це вже усталена структура. Я маю мандат на її скликання. У зв'язку з питаннями, які порушувала Угорщина, я не скликав її протягом певного часу, але зараз я продовжу скликати засідання Комісії Україна-НАТО, і почну із засідання на рівні міністрів закордонних справ", - наголосив він.
Генсек Альянсу додав, що наразі інших засідань Комісії не планується, але те, що відбудеться на початку квітня, "не буде одноразовим заходом".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Снаряди зі збідненим ураном для України: що це і чи вони шкідливі
ТОП-НОВИНИ
|Рада запровадила іспити з основ Конституції, історії та державної мови для набуття громадянства України
|Рада розширила повноваження Федорова в уряді
|Новим міністром освіти став Оксен Лісовий
|Рада призначила ексочільника «Укрзалізниці» новим головою Мінстратегпрому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський візьме онлайн-участь у саміті ЄС цього тижня
|Зеленський візьме участь у «японському» саміті G7 онлайн
|Формат участі Зеленського в саміті НАТО ще обговорюється – генсек
|США не планують передавати Україні снаряди зі збідненим ураном, - Пентагон
|Японія виділить 30 млн доларів для закупівлі Україні нелетального озброєння
|Японські парламентарі зібрали кошти та придбали 20 автомобілів для ЗСУ
Бізнес
|Dell анонсувала свій перший Windows-ноутбук на ARM-процесорі Snapdragon
|Продано один із найдорожчих скінів у Counter-Strike: Global Offensive. Його вартість склала 160 тисяч доларів
|Samsung інвестує $230 мільярдів до 2042 року у базу з виробництва мікросхем
|TikTok може відокремитися від материнської компанії, щоб уникнути блокування, - Bloomberg
|OpenAI випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ. Вона розуміє не лише текст, а й зображення
|Дрони Wing забиратимуть товари прямо з магазинів для доставки клієнтам
|Оновлений Hyundai Elantra повністю презентований