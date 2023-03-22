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АНАЛІТИКА

Столтенберг обіцяє ігнорувати думку Угорщини щодо блокади зустрічей з Україною

 

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що позиція Угорщини не завадить проведенню засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ на початку квітня.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Столтенберг заявив на пресконференції у вівторок у Брюсселі.

"Що стосується Комісії Україна-НАТО, то це вже усталена структура. Я маю мандат на її скликання. У зв'язку з питаннями, які порушувала Угорщина, я не скликав її протягом певного часу, але зараз я продовжу скликати засідання Комісії Україна-НАТО, і почну із засідання на рівні міністрів закордонних справ", - наголосив він.

Генсек Альянсу додав, що наразі інших засідань Комісії не планується, але те, що відбудеться на початку квітня, "не буде одноразовим заходом".

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що позиція Угорщини не завадить проведенню засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ на початку квітня.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Столтенберг заявив на пресконференції у вівторок у Брюсселі.

"Що стосується Комісії Україна-НАТО, то це вже усталена структура. Я маю мандат на її скликання. У зв'язку з питаннями, які порушувала Угорщина, я не скликав її протягом певного часу, але зараз я продовжу скликати засідання Комісії Україна-НАТО, і почну із засідання на рівні міністрів закордонних справ", - наголосив він.

Генсек Альянсу додав, що наразі інших засідань Комісії не планується, але те, що відбудеться на початку квітня, "не буде одноразовим заходом".
Ключові теги: Угорщина
 

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