Борис Джонсон визнав, що ввів парламент в оману, але це було ненавмисно

Експрем'єр Британії Борис Джонсон визнав, що ввів Палату громад в оману своїми заявами про дотримання обмежень на вечірках у своєму офісі під час пандемії, але запевнив, що діяв ненавмисно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Парламентський комітет з питань привілеїв розслідує заяви Джонсона, які він озвучив у парламенті в грудні 2021 року.

Комітет розглядає питання про те, чи навмисно Джонсон вводив в оману законодавців щодо незаконних зібрань, які відбувалися в офісах і його резиденції на Даунінг-стріт. На деяких з зібрань він був присутній сам. При цьому Джонсон запевняв у відсутності порушень ковідних правил та дотриманні всіх інструкцій.

У 52-сторінковому доказовому документі, представленому комітету, Джонсон визнав, що своїми заявами ввів в оману Палату громад. Але він відкинув звинувачення у навмисній брехні парламенту.

"З цього розслідування зрозуміло, що немає жодних доказів, які б доводили твердження, що я навмисно або з необережності ввів в оману Палату громад", - сказав Джонсон.

"Немає жодного документа, який би вказував на те, що я отримав будь-яке попередження або пораду про те, що якась подія порушила або могла порушити правила або настанови (щодо COVID. - Ред.)", - заявив експрем'єр.

Комітет має особисто допитати колишнього прем'єра у середу, 22 березня.

У проміжному звіті, опублікованому на початку цього місяця, депутати комітету заявили, що Джонсон, ймовірно, чотири рази вводив парламент в оману, і що порушення правил повинно було бути "очевидним" для колишнього прем'єр-міністра.

На своєму сайті комітет заявив, що письмова заява Джонсона не містить "жодних нових документальних доказів".

"Комітет ретельно розгляне подальші аргументи Бориса Джонсона і відповість на них у своєму остаточному звіті", - йдеться в повідомленні.

Джонсон, його дружина Керрі і тодішній міністр фінансів та чинний глава уряду Ріші Сунак були серед багатьох учасників зібрань, кого поліція оштрафувала за порушення ковідних правил.

Рішення комітету про те, що Джонсон навмисно ввів парламент в оману ускладнить йому завдання переконати свою партію і британську громадськість у тому, що він може повернутися на посаду прем'єр-міністра в майбутньому.

Зазначимо, нещодавно Джонсона також звинуватили у "дискредитації системи нагород" після того, як стало відомо, що його нагородний список включає номінацію на лицарське звання для його батька.