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Інноваційний фонд НАТО з бюджетом 1 млрд євро розмістять у Нідерландах
16:48 21.03.2023 |
У Нідерландах буде розміщений новий фонд НАТО, який інвестуватиме до 1 млрд євро в європейські стартап-компанії, що розробляють технології з можливим військовим або оборонним застосуванням.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Альянсу, пише "Європейська правда".
Інноваційний фонд НАТО офіційно запустять під час щорічного саміту Північноатлантичного альянсу в липні. Його створення анонсували минулого року
Фонд є фінансовим партнерством між країнами-учасницями НАТО, які виступають як партнери з обмеженою відповідальністю, і підрозділом з управління інвестиціями, який створили спеціально для цього фонду.
Фонд інвестуватиме 1 мільярд євро в стартапи на ранніх стадіях розвитку нових і проривних технологій та в інші венчурні фонди, що розвивають нові технології подвійного призначення.
Нагадаємо, НАТО найближчими місяцями активізує зусилля з накопичення озброєння вздовж східного кордону Альянсу і виділення десятків тисяч військовослужбовців, які можуть вирушити на допомогу союзникам, щойно вона знадобиться.
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