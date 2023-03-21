Інноваційний фонд НАТО з бюджетом 1 млрд євро розмістять у Нідерландах

У Нідерландах буде розміщений новий фонд НАТО, який інвестуватиме до 1 млрд євро в європейські стартап-компанії, що розробляють технології з можливим військовим або оборонним застосуванням.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Альянсу, пише "Європейська правда".

Інноваційний фонд НАТО офіційно запустять під час щорічного саміту Північноатлантичного альянсу в липні. Його створення анонсували минулого року

Фонд є фінансовим партнерством між країнами-учасницями НАТО, які виступають як партнери з обмеженою відповідальністю, і підрозділом з управління інвестиціями, який створили спеціально для цього фонду.

Фонд інвестуватиме 1 мільярд євро в стартапи на ранніх стадіях розвитку нових і проривних технологій та в інші венчурні фонди, що розвивають нові технології подвійного призначення.

Нагадаємо, НАТО найближчими місяцями активізує зусилля з накопичення озброєння вздовж східного кордону Альянсу і виділення десятків тисяч військовослужбовців, які можуть вирушити на допомогу союзникам, щойно вона знадобиться.