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Кількість відкритих росіянами компаній у Туреччині за рік зросла на 670%, – Bloomberg
15:50 21.03.2023 |
У 2022 році росіяни відкрили в Туреччині понад 1300 компаній, що на 670% більше, ніж у попередньому році.
Про це свідчать дані звіту аналітичного центру The Economic Policy Research Foundation of Turkey, передає Bloomberg.
На другому місці опинились вихідці з Ірану.
Зазначається, що ця тенденція відображає турецький ринок житла, де минулого року росіяни становили майже чверть усіх іноземних покупців нерухомості.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган утримався від участі в санкціях Заходу проти Росії через її вторгнення в Україну, що зробило Туреччину привабливим місцем для підсанкційних інвесторів, зокрема, олігархів, які хочуть уникнути потенційних конфіскацій активів.
США та ЄС розкритикували зміцнення зв'язків між Росією та Туреччиною, заявивши, що зростання експорту до Росії з Туреччини дозволяє Москві обходити санкції.
Водночас на тлі посилення тиску західних союзників Туреччина припинила роботу російської платіжної системи "Мир" і зупинила транзит санкційних товарів до Росії.
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