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АНАЛІТИКА

Майже половина українських біженців планує залишитися в Польщі надовше – опитування

 

Майже половина українських біженців (45%) планують залишитися в Польщі на довший період - принаймні на рік або кілька років після закінчення війни.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в опитуванні «Воєнні біженці з України. Рік у Польщі», проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення канцелярії Прем'єр-міністра Польщі.

У березні 2022 року про бажання залишитися в Польщі на довше заявляли 31% воєнних біженців.

Своєю чергою, частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася на 1% у порівнянні з опитуванням у березні 2022 року і зараз становить 6%.

Майже третина (32%) українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не визначилися щодо своїх планів у контексті повернення в Україну.

Директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик на презентації результатів опитування у Львівському національному університеті імені І.Франка зазначив: велика частка біженців після закінчення війни буде очікувати ще певний час, щоби остаточно переконатися, що в Україні безпечно і чи варто повертатися.

«Крім того, більшість біженців, а саме 84% знайшли роботу, влаштували дітей у садки та школи, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Деякі вже створили родину, декому немає куди їхати через розбомблені будинки. Тому перед ними повстане вибір - повертатися в Україну чи продовжувати життя у Польщі», - констатував Колодзейчик.

Міграційна платформа EWL працевлаштовує іноземців, у тому числі громадян України, у країнах ЄС - Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Нідерландах, Литві тощо.

З 2018 року компанія проводить соціологічні дослідження серед іноземців, які працевлаштувалися в країнах ЄС. Кілька останніх були здійснені за участю Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Як відомо, у Польщі зараз може перебувати понад 2,5 млн громадян України, з яких 1-1,2 млн прибули до РП після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо, у 2022 році у Польщі виявили 7 482 громадян України, які працювали нелегально, що на 29% менше порівняно з 2021 роком.
Ключові теги: Польща
 

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