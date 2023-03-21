Ірак укладе угоду з TotalEnergies на 27 мільярдів доларів

Міністр нафти Іраку Хаян Абдул-Гані заявив у неділю, що перемовини, які Ірак провадить із гігантською французькою енергетичною компанією TotalEnergies, щоб вирішити невирішені питання у відкладеній угоді вартістю $27 млрд, досягли просунутої стадії. Про це повідомляє Iraqi News.

«Ми близькі до укладення контракту», - сказав Абдель-Гані на енергетичній конференції.

Угоду, яка, як сподівається Багдад, сприятиме пожвавленню іноземних інвестицій у країні, було підписано 2021 року, щоб дозволити TotalEnergies побудувати чотири проєкти нафти, газу й відновлюваних джерел енергії з початковими інвестиціями в $10 млрд на півдні Іраку протягом 25 років.

Однак розбіжності між іракськими політиками щодо умов угоди завадили її реалізації.

Джерела заявили, що запит Іраку на 40-відсоткову частку в проєкті - головний предмет суперечок, оскільки TotalEnergies хоче мажоритарну частку, повідомляє Reuters.

У відповідь на запитання про те, чи вирішено питання про частку Іраку в проєкті, Абдул-Гані сказав, що час не підходить для обговорення цього питання, додавши, що оголошення про частки відбудеться, коли буде досягнуто угоди.

Абдул-Гані також зазначив, що Ірак прагне підтримувати рівень видобутку нафти на рівні 220 тис. барелів на день (б/д) відповідно до квоти, встановленої останньою угодою альянсу ОПЕК+ про скорочення видобутку.

Іракський міністр додав, що Ірак готовий збільшити видобуток, якщо альянс ОПЕК+ вирішить це зробити.