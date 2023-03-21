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АНАЛІТИКА

Швейцарський банк UBS розпочав масові перевірки клієнтів із Росії

 

Швейцарський банк UBS розпочав масові перевірки клієнтів російського походження. Банк запитує у власників рахунків із Росії документи, що підтверджують статус їхнього перебування у Швейцарії, повідомляє Moscowtimes.

Банк попереджає, що залишає за собою право заблокувати банківські відносини з 6 травня. До цього терміну клієнти повинні надати копії паспорта країни проживання чи посвідки на проживання у Швейцарії.

Банк має намір очистити клієнтську базу від росіян, які потрапили під санкції. А перевірка проводиться "у зв'язку із заходами, ухваленими Федеральною радою (Швейцарії. - ред.) щодо Росії", йдеться у документі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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