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Швейцарський банк UBS розпочав масові перевірки клієнтів із Росії
11:51 21.03.2023 |
Швейцарський банк UBS розпочав масові перевірки клієнтів російського походження. Банк запитує у власників рахунків із Росії документи, що підтверджують статус їхнього перебування у Швейцарії, повідомляє Moscowtimes.
Банк попереджає, що залишає за собою право заблокувати банківські відносини з 6 травня. До цього терміну клієнти повинні надати копії паспорта країни проживання чи посвідки на проживання у Швейцарії.
Банк має намір очистити клієнтську базу від росіян, які потрапили під санкції. А перевірка проводиться "у зв'язку із заходами, ухваленими Федеральною радою (Швейцарії. - ред.) щодо Росії", йдеться у документі.
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