Швейцарський банк UBS розпочав масові перевірки клієнтів із Росії

Швейцарський банк UBS розпочав масові перевірки клієнтів російського походження. Банк запитує у власників рахунків із Росії документи, що підтверджують статус їхнього перебування у Швейцарії, повідомляє Moscowtimes.

Банк попереджає, що залишає за собою право заблокувати банківські відносини з 6 травня. До цього терміну клієнти повинні надати копії паспорта країни проживання чи посвідки на проживання у Швейцарії.

Банк має намір очистити клієнтську базу від росіян, які потрапили під санкції. А перевірка проводиться "у зв'язку із заходами, ухваленими Федеральною радою (Швейцарії. - ред.) щодо Росії", йдеться у документі.