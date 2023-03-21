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АНАЛІТИКА

Канцлер Німеччини пропонує відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень ЄС

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає до масштабних реформ інституцій Європейського Союзу і наполягає на припиненні дії принципу одностайності.

Про це він сказав в інтерв'ю Rheinische Post.

Шольц наполягає на можливості ухвалювати рішення з певних питань кваліфікованою більшістю і як приклад наводить зовнішню політику або деякі фінансові питання, наприклад податкові.

"Не повинно бути так, що одна країна може все зупинити. Ми не повинні розглядати той факт, що не всі завжди згодні, як проблему", - сказав Шольц.

"Потрібно шукати шляхи, щоб прийти до вирішення. Ми не можемо просто залишити всі інституційні структури такими, якими вони є", - додав канцлер.

Розмови про відмову від принципу одностайності в ЄС ведуться вже тривалий час. Деякі країни, зокрема Угорщина, часто зловживають цим принципом для блокування рішень з міжнародної політики.

У понеділок Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт президента Росії Владіміра Путіна.

Крім того, в понеділок міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина, знову-таки, не підписала.
За матеріалами: Європейська правда
 

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