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АНАЛІТИКА

Уряд Франції зобов'язали обмежити рибальство для збереження дельфінів

 

Державна рада, яка є найвищим адміністративним органом Франції, в понеділок зобов'язала уряд протягом шести місяців закрити певні райони рибальства в Біскайській затоці, щоб гарантувати збереження тамтешніх дельфінів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Як ідеться в рішенні Державної ради Франції, зменшення риболовецької діяльності дозволить "обмежити кількість смертей звичайних дельфінів, дельфінів-афалін і морських свиней, які стають жертвами випадкового вилову під час риболовлі".

Рішення передбачає тимчасове закриття деяких районів вилову риби на захід від Франції, а також обмеження використання акустичних пристроїв, якими глушать рибу.

Також Державна рада зобов'язала французький уряд вжити додаткових заходів для "більш точної оцінки кількості малих китоподібних, що виловлюються щороку", зокрема продовжити розбудову системи морського спостереження.

Обмежити риболовлю в Біскайській затоці ще у 2021 році у позові вимагала група природозахисних організацій.

Як пише АР, лише за офіційними даними в Біскайській затоці в середньому гинуть близько 10 тисяч дельфінів і морських свиней. Причиною є насамперед активний вилов риби, причому багато випадково зловлених дельфінів зазнають каліцтва, а рибалки часто відрізають частини тіла рибин, які задихнулись, аби не ушкодити сіті.

Наприкінці лютого президент Франції Емманюель Макрон закликав вжити заходів для кращого захисту дельфінів, водночас запевнивши риболовну індустрію в підтримці.

Зазначимо, що проблема впливу риболовецького промислу на морський світ характерна не лише для Франції. Минулого року Єврокомісія запропонувала встановити обмеження на вилов риби, аби вберегти її популяції від скорочення.
Ключові теги: Франція
 

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