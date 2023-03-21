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Сі Цзіньпін: Розвиток відносин з РФ - стратегічний вибір КНР
09:37 21.03.2023 |
Зміцнення та розвиток відносин з Росією є "стратегічним вибором Китаю", заявив лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві. "Курс Китаю на зміцнення стратегічної взаємодії з Росією є непорушним", - передає позицію голови держави МЗС КНР у вівторок, 21 березня.
Міністерство також зазначає, що обидві країни "виступають за багатополярність миру та демократизацію міжнародних відносин".
Своєю чергою Путін заявив, що за 10 років товарообіг між країнами виріс більш ніж вдвічі, з 87 до 185 мільярдів доларів. "У нас дуже багато спільних завдань, цілей", - цитує його сайт Кремля.
Сі також висловив переконання, що російський народ підтримає Путіна на президентських виборах у 2024 році.
Китай хоче політичного врегулювання війни в Україні
Під час перемовин лідер КНР наголосив, що його країна готова "продовжувати конструктивну роль" у політичному врегулюванні війни РФ проти України. Він додав, що у нещодавніх пропозиціях з цього питання його країна пропонує відмовитися "від мислення "холодної війни" та односторонніх санкцій".
В МЗС КНР додали, що сторони "провели ґрунтовний обмін думками щодо українського питання". Путін своєю чергою запевнив, що РФ "завжди відкрита для переговорного процесу" та "з повагою ставиться" до ініціатив Китаю.
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