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АНАЛІТИКА

Сі Цзіньпін: Розвиток відносин з РФ - стратегічний вибір КНР

 

Зміцнення та розвиток відносин з Росією є "стратегічним вибором Китаю", заявив лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві. "Курс Китаю на зміцнення стратегічної взаємодії з Росією є непорушним", - передає позицію голови держави МЗС КНР у вівторок, 21 березня.

Міністерство також зазначає, що обидві країни "виступають за багатополярність миру та демократизацію міжнародних відносин".

Своєю чергою Путін заявив, що за 10 років товарообіг між країнами виріс більш ніж вдвічі, з 87 до 185 мільярдів доларів. "У нас дуже багато спільних завдань, цілей", - цитує його сайт Кремля.

Сі також висловив переконання, що російський народ підтримає Путіна на президентських виборах у 2024 році.

Китай хоче політичного врегулювання війни в Україні

Під час перемовин лідер КНР наголосив, що його країна готова "продовжувати конструктивну роль" у політичному врегулюванні війни РФ проти України. Він додав, що у нещодавніх пропозиціях з цього питання його країна пропонує відмовитися "від мислення "холодної війни" та односторонніх санкцій".

В МЗС КНР додали, що сторони "провели ґрунтовний обмін думками щодо українського питання". Путін своєю чергою запевнив, що РФ "завжди відкрита для переговорного процесу" та "з повагою ставиться" до ініціатив Китаю.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай, Росія
 

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