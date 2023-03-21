Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вирушив в Україну, передає телеканал NHK із посиланням на кілька інформованих джерел.

Очікується, що Кісіда прибуде в Україну у вівторок удень і проведе зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, ідеться в повідомленні.

Згідно з початковим графіком, у вівторок Кісіда мав повернутися до Японії з Індії, де перебував з офіційним візитом, але, за даними телекомпанії, він залишив Індію і наразі прямує в Україну.

Репортер NHK, зі свого боку, інформував, що Кісіда о 09:30 ранку за японським часом (02:30 за Києвом) сів на поїзд у польському місті Перемишль.