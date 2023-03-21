Фінансові новини
- |
- 21.03.23
- |
- 10:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським
08:44 21.03.2023 |
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вирушив в Україну, передає телеканал NHK із посиланням на кілька інформованих джерел.
Очікується, що Кісіда прибуде в Україну у вівторок удень і проведе зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, ідеться в повідомленні.
Згідно з початковим графіком, у вівторок Кісіда мав повернутися до Японії з Індії, де перебував з офіційним візитом, але, за даними телекомпанії, він залишив Індію і наразі прямує в Україну.
Репортер NHK, зі свого боку, інформував, що Кісіда о 09:30 ранку за японським часом (02:30 за Києвом) сів на поїзд у польському місті Перемишль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий пакет військової допомоги Україні від США: Пентагон розкрив повний зміст
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 і допомоміжні машини
|ЄС погодив план прискорення постачання боєприпасів Україні на 2 млрд євро - ЗМІ
|Рада звільнила Шкарлета з посади міністра освіти і науки
|«Слуга народу» Гевко потрапив у ДТП, загинула людина
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Канцлер Німеччини пропонує відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень ЄС
|Уряд Франції зобов'язали обмежити рибальство для збереження дельфінів
|Сі Цзіньпін: Розвиток відносин з РФ - стратегічний вибір КНР
|Шольц сумнівається у швидкому завершенні війни в Україні
|Байден схвалив розкриття розвідданих про походження COVID
|Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським
Бізнес
|Samsung інвестує $230 мільярдів до 2042 року у базу з виробництва мікросхем
|TikTok може відокремитися від материнської компанії, щоб уникнути блокування, - Bloomberg
|OpenAI випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ. Вона розуміє не лише текст, а й зображення
|Дрони Wing забиратимуть товари прямо з магазинів для доставки клієнтам
|Оновлений Hyundai Elantra повністю презентований
|Meta оголосила про згортання підтримки NFT в Instagram та Facebook
|Microsoft інтегрувала ChatGPT в свою службу Azure OpenAI