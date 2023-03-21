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АНАЛІТИКА

Британія запровадила санкції проти фінансистів іранського Корпусу вартових

 

В понеділок, 20 березня, Британія запровадила санкції проти семи представників Корпусу вартових ісламської революції за участь у порушенні прав людини або сприяння їм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Британії.

Під санкції підпав голова ради керуючих кооперативного фонду КВІР Алі Асгар Ноурузі, його заступник Сейєд Амінолла Емамі Табатабаї, а також троє членів правління фонду.

Крім цього, у чорному списку опинилися двоє командирів регіональних відділень КВІР - Ахмед Зулькадр та Аліреза Хейдарнія.

"Кооперативний фонд КВІР забезпечує фінансування жорстоких репресій в Ірані та по всьому Близькому Сходу. Сьогодні ми ввели санкції проти голови та чотирьох членів правління фонду. Ми продовжимо закликати до відповідальності іранський режим", - йдеться у заяві.

Введені санкції передбачають заморожування фінансових активів у разі їхнього виявлення у Британії, а також заборону на в'їзд до країни.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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