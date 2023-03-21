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АНАЛІТИКА

В ЄС назвали країни-учасниці спільної закупівлі боєприпасів для України

 

У проєкті зі спільної закупівлі боєприпасів для допомоги Україні та поповнення національних запасів держав-членів поки братимуть участь 18 країн, інші висловили готовність долучитися пізніше.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Європейського оборонного агентства (EDA).

Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія підписали проєктну угоду.

"Проєкт відкриває для країн-членів ЄС і Норвегії можливість рухатися двома шляхами: дворічною прискореною процедурою закупівлі 155-мм артилерійських боєприпасів і семирічним проєктом з придбання різних типів боєприпасів" - йдеться у повідомленні.

Деякі інші країни ЄС вже висловили свій намір приєднатися до ініціативи незабаром після завершення національних процедур.

"Сьогодні ми робимо крок вперед. Ми виконуємо наші обіцянки надати Україні більше артилерійських боєприпасів. Сьогоднішнім рішенням 18 країн підписали угоду, яка передбачає об'єднання замовлень і розміщення їх разом з промисловістю через Європейське оборонне агентство. Українська влада чітко визначила свої потреби, і цей проєкт EDA є частиною відповіді ЄС" - заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Здійснюючи спільні закупівлі в рамках EDA та мобілізуючи фінансову підтримку з боку Європейського фонду миру, ми зможемо постачати в Україну більше та швидше. Ми знову порушуємо табу і розкриваємо потенціал співпраці ЄС у сфері спільних закупівель" - додав він.

Що стосується спільної закупівлі 155-мм снарядів, то проєкт EDA забезпечує прискорену процедуру, яка дозволяє спростити тендерний процес і укладати контракти в найкоротші терміни. Держави-члени можуть отримати відшкодування через Європейський фонд миру.

Крім того, проєкт "Спільна закупівля боєприпасів" передбачає семирічну програму спільної закупівлі державами-членами боєприпасів різних типів і калібрів (від 5,56 мм до 155 мм) для поповнення національних запасів.
 

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