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Донори зібрали сім мільярдів євро для Туреччини та Сирії
22:44 20.03.2023 |
Міжнародна конференція донорів, що пройшла у понеділок, 20 березня, в Брюсселі, зібрала сім мільярдів євро у вигляді грантів і позик для підтримки жертв землетрусів у Туреччині та Сирії, повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що зібрана сума "перевершила очікування", назвавши результат "видатним". "Я дуже рада бачити сьогодні, що міжнародна спільнота рішуче підтримує зусилля з відновлення Туреччини та Сирії", - цитує її dpa.
Сама Єврокомісія виділить на подолання наслідків землетрусів один мільярд євро Туреччині та 108 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Сирії.
Німеччина подвоює свою підтримку жертвам землетрусів у Туреччині та Сирії до 240 мільйонів євро, заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).
Ердоган оцінив збитки Туреччини у сто мільярдів євро
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, звертаючись до учасників конференції через відеозв'язок, оцінив збитки від землетрусу в майже 100 мільярдів євро. Він повідомив, що в країні планують відновлення 319 тисяч будинків протягом найближчого року. "Жодна країна не в змозі самостійно впоратися з кризою такого масштабу", - підкреслив він.
За даними агентства Reuters, на конференції в Брюсселі були присутні близько 400 міжнародних учасників - представників країн, регіональних організацій і неурядових груп. Представників сирійської та російської влади не запрошували.
6 лютого турецько-сирійський прикордонний регіон постраждав від двох потужних землетрусів, які забрали життя понад 50 тисяч людей і залишили мільйони жителів без даху над головою.
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