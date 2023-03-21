Фінансові новини
- |
- 21.03.23
- |
- 08:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Голови МЗС ЄС домовилися розглянути збільшення Європейського фонду миру на 3,5 млрд євро
22:34 20.03.2023 |
Рада ЄС із закордонних справ вирішила вивчити можливість збільшення Європейського фонду миру (EPF) на 3,5 млрд євро, заявив у понеділок глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
"Рада погодилася розглянути подальше збільшення фінансових обсягів EPF на 3,5 млрд євро", - сказав Боррель на пресконференції за підсумками зустрічі Ради ЄС на рівні голів МЗС у Брюсселі.
Він уточнив, що йдеться не про рішення збільшити фонд, а про домовленості обговорювати такий захід.
"Це перший крок на шляху до цього рішення", - додав він.
Раніше в березні Рада ЄС оголосила, що ухвалила рішення про збільшення фінансової стелі EPF до 7,979 млрд євро (у поточних цінах) до 2027 року, щоб забезпечити можливість покриття додаткових потреб у фінансах. Із цього фонду оплачують також військову допомогу Євросоюзу Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий пакет військової допомоги Україні від США: Пентагон розкрив повний зміст
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 і допомоміжні машини
|ЄС погодив план прискорення постачання боєприпасів Україні на 2 млрд євро - ЗМІ
|Рада звільнила Шкарлета з посади міністра освіти і науки
|«Слуга народу» Гевко потрапив у ДТП, загинула людина
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Дешевше на 60 %: Укрпошта знижує тарифи на відправлення до Німеччини
У РУБРИЦІ
|Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським
|Британія запровадила санкції проти фінансистів іранського Корпусу вартових
|Уряд Франції з перевагою в дев'ять голосів зміг уникнути вотуму недовіри
|В ЄС назвали країни-учасниці спільної закупівлі боєприпасів для України
|Банківський сектор стійкий: Лагард впевнена у стабільності єврозони
|Донори зібрали сім мільярдів євро для Туреччини та Сирії
Бізнес
|Samsung інвестує $230 мільярдів до 2042 року у базу з виробництва мікросхем
|TikTok може відокремитися від материнської компанії, щоб уникнути блокування, - Bloomberg
|OpenAI випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ. Вона розуміє не лише текст, а й зображення
|Дрони Wing забиратимуть товари прямо з магазинів для доставки клієнтам
|Оновлений Hyundai Elantra повністю презентований
|Meta оголосила про згортання підтримки NFT в Instagram та Facebook
|Microsoft інтегрувала ChatGPT в свою службу Azure OpenAI