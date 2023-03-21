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АНАЛІТИКА

Голови МЗС ЄС домовилися розглянути збільшення Європейського фонду миру на 3,5 млрд євро

 

Рада ЄС із закордонних справ вирішила вивчити можливість збільшення Європейського фонду миру (EPF) на 3,5 млрд євро, заявив у понеділок глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Рада погодилася розглянути подальше збільшення фінансових обсягів EPF на 3,5 млрд євро", - сказав Боррель на пресконференції за підсумками зустрічі Ради ЄС на рівні голів МЗС у Брюсселі.

Він уточнив, що йдеться не про рішення збільшити фонд, а про домовленості обговорювати такий захід.

"Це перший крок на шляху до цього рішення", - додав він.

Раніше в березні Рада ЄС оголосила, що ухвалила рішення про збільшення фінансової стелі EPF до 7,979 млрд євро (у поточних цінах) до 2027 року, щоб забезпечити можливість покриття додаткових потреб у фінансах. Із цього фонду оплачують також військову допомогу Євросоюзу Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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