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У G7 мають намір відкласти перегляд цін на нафту з рф — Bloomberg
20:01 20.03.2023 |
Країни G7, ймовірно, не переглянуть цього тижня «стелі» цін на російську нафту, як планувалося раніше, повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело.
«Малоймовірно, що в G7 переглянуть «стелю» цін на російську нафту цього тижня. (...) Виконавчий орган ЄС на вихідних поінформував країни-члени союзу про те, що інтерес до зміни рівня цін на цьому етапі серед країн G7 невеликий», - інформує агентство.
За даними співрозмовників Bloomberg, ЄК та G7, швидше за все, продовжать перемовини з цього питання поза самітом лідерів ЄС, який відбувається цього тижня у Брюсселі.
Зараз «стеля» становить $60 за барель.
Bloomberg із посиланням на інформовані джерела повідомляє, що влада Польщі, Латвії й Литви закликає знизити «стелю» цін на нафту з росії до $49 за барель.
Агентство нагадує, що раніше у «сімці» домовилися переглянути граничну ціну на російську нафту в середині березня. Законодавство ЄС передбачає, що потрібно зберегти «стелю» на рівні, який на 5% нижчий від середніх ринкових показників.
Раніше в березні The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляла, що країни G7 виступають проти ідеї зниження «стелі» нафтових цін з росії й хотіли б залишити її на нинішньому рівні.
«G7 хоче зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель, що підриває надії влади деяких європейських країн на посилення західних санкцій цього місяця», - повідомили джерела, знайомі з цим питанням.
Згідно з наявними домовленостями, перегляд проводиться раз на два місяці. У січні за підсумками перемовин було вирішено зберегти «стелю» на рівні $60 за барель.
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