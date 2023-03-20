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АНАЛІТИКА

ЄС виділить 1 млрд євро на відбудову Туреччини

 

Європейський Союз надасть Туреччині один мільярд євро допомоги для відновлення після руйнівних землетрусів на початку лютого, які призвели до загибелі десятків тисяч людей і позбавили домівок мільйони.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на донорській конференції у понеділок.

Вона наголосила, що спільні зусилля держав-членів та інституцій Європейського Союзу дозволили майже одразу після землетрусів надати допомогу Туреччині та Сирії, що постраждали від стихійного лиха.

"Європейський Союз, його держави-члени й фінансові установи разом ухвалили потужне зобов'язання. Маю приємність повідомити, що лише Єврокомісія підтримає Туреччину одним мільярдом євро для відновлення", - анонсувала фон дер Ляєн.

Крім того, за словами президентки Єврокомісії, 180 мільйонів євро буде скеровано для гуманітарної допомоги й відновлення в Сирії, що доповнить уже виділений 21 мільйон євро допомоги.

"Ніхто не може заповнити порожнечу, залишену тими, хто втратив життя, але разом ми можемо реконструювати і відбудувати", - наголосила вона.
 

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