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Шість казахстанських партій із семи пройдуть у мажиліс
19:24 20.03.2023 |
За попередніми даними Центрвиборчкому Казахстану до мажилісу країни за підсумками позачергових виборів 19 березня проходять шість партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр, повідомив голова комісії Нурлан Абдіров.
Лідирує за кількістю набраних голосів виборців правляча партія "Amanat" (колишній Нур Отан) з 53,90%. Слідом розташувалися народно-демократична патріотична партія "Ауил" з 10,90% голосів виборців та партія Respublica з 8,59%, сказав Абдиров.
Демократична партія "Ак жол" набрала 8,41%, Народна партія Казахстану - 6,80%, яка позиціонує себе як опозиційна загальнонаціональна соціал-демократична партія (ОСДП) - 5,20%.
Партія зелених "Байтак" отримала 2,3%.
Мажиліс парламенту восьмого скликання, на відміну від попередніх, обирався за змішаною системою: 70% депутатів - за партійними списками, решта 30% - за одномандатними округами. Загалом казахстанці обирали 98 депутатів мажилісу - 69 за партійними списками та 29 за одномандатними округами.
У парламентських виборах, що відбулися в неділю в Казахстані, брали участь усі сім зареєстрованих у країні партій. Водночас у країні пройшли вибори до місцевих органів влади - масліхати.
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