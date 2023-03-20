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Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до Росії – Reuters
17:15 20.03.2023 |
Туреччина припинила транзит товарів, які перебувають під санкціями Заходу, до Росії після посилення тиску США та Європи на Анкару з вимогою вжити заходів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
"Уряд Туреччини передав компаніям список заборонених іноземних товарів і наказав їм не перевозити їх до Росії з 1 березня. Будь-які товари з цього списку блокуються, з якої б країни вони не надходили", - заявив голова Стамбульської асоціації експортерів чорних і кольорових металів Четін Течделіоглу.
Офіційний представник ЄС повідомив агентству, що Анкара надала Європейській комісії усні запевнення, що з 1 березня товари не будуть йти транзитом до Росії, якщо на них поширюються санкції ЄС, США чи Великобританії та експортний контроль.
Західні країни ввели рекордні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну в лютому минулого року. Проте канали постачання залишаються відкритими з сусідньої Туреччини та інших світових торгових центрів, що спонукало Вашингтон попередити минулого місяця про експорт хімікатів, мікрочіпів та інших продуктів, які можуть бути використані у військових зусиллях Москви.
Туреччина, яка є членом НАТО, намагалася збалансувати свої добрі зв'язки як з Москвою, так і з Києвом під час війни. Вона принципово виступає проти санкцій, але заявляє, що їх не будуть обходити в Туреччині, і що жодна продукція, що поставляється, не може використовуватися російськими військовими.
Проте товари, вироблені в Туреччині, навіть з комплектуючими з інших країн, все одно можуть поставлятися в Росію без обмежень.
За словами , нові обмеження Туреччини викликали пошук серед російських імпортерів альтернативних постачальників у Казахстані та інших країнах.
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